Анастасия Лях .22 октября, 2020 4

Как сообщает Deadline, одиннадцатый «Форсаж» станет последним фильмом популярной франшизы с Вином Дизелем.

Предположительно постановщиком десятой и одиннадцатой картин выступит ветеран франшизы Джастин Лин, снявший третий, четвертый, пятый, шестой и предстоящий девятый «Форсажи». В настоящее время он уже ведет на этот счет переговоры со студией Universal.

Конец основной франшизы вовсе не означает, что зрители попрощаются с любимыми героями. Студия продолжит производство фильмов-ответвлений . В частности, в ближайших ее планах выпуск мультсериала «Форсаж: Шпионские гонки» и продолжения спин-оффа «Хоббс и Шоу».