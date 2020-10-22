Как сообщает Deadline, одиннадцатый «Форсаж» станет последним фильмом популярной франшизы с Вином Дизелем.
Предположительно постановщиком десятой и одиннадцатой картин выступит ветеран франшизы Джастин Лин, снявший третий, четвертый, пятый, шестой и предстоящий девятый «Форсажи». В настоящее время он уже ведет на этот счет переговоры со студией Universal.
Конец основной франшизы вовсе не означает, что зрители попрощаются с любимыми героями. Студия продолжит производство
Напомним, релиз «Форсажа 9»