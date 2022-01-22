Анастасия Лях .22 января, 2022 6

Американская киноакадемия обнародовала лонг-лист (длинный список) претендентов на «Оскар» 2022 в категории «лучший фильм».

В списке оказалось 276 картин (в прошлом году их было 366). В перечне можно увидеть девятый «Форсаж», марвеловские блокбастеры «Черная вдова», «Вечные», «Шан-Чи и легенда десяти колец», фестивальные драмы «Власть пса», «Спенсер», мюзиклы «Вестсайдская история», «На высотах Нью-Йорка» и многое другое.