Анастасия Лях .18 февраля, 2020 13

По словам актрисы Мишель Родригес, играющей Летти, девятый фильм франшизы перевернет представления о законах физики с ног на голову.

Об этом стало известно из интервью ведущего актерского состава для MTV. Как говорит Родригес, в девятой серии будет множество моментов, когда зритель едва ли сможет поверить, что происходящее не является областью фантастики.

Стоит отметить, что головокружительные выкрутасы в «Форсажах» и раньше вызывали сомнения в плане правдоподобности. Но, как видно из трейлера, в девятой картине, премьера которой состоится 21 мая, автомобили и вовсе научатся летать.