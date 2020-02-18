По словам актрисы Мишель Родригес, играющей Летти, девятый фильм франшизы перевернет представления о законах физики с ног на голову.
Об этом стало известно из интервью ведущего актерского состава для MTV. Как говорит Родригес, в девятой серии будет множество моментов, когда зритель едва ли сможет поверить, что происходящее не является областью фантастики.
Стоит отметить, что головокружительные выкрутасы в «Форсажах» и раньше вызывали сомнения в плане правдоподобности. Но, как видно из трейлера, в девятой картине, премьера которой состоится 21 мая, автомобили и вовсе научатся летать.
Также напомним, что, несмотря на присутствие компьютерной графики, над «Форсажами» всегда работает команда каскадеров, которые выполняют трюки
Это и по трейлеру понятно. Впрочем, франшиза давно уже игнорирует законы физики (временами и здравого смысла) так что ничего неожиданного. На данном этапе это типичный блокбастер на один раз который стоит смотреть з "выключенным" мозгом и под пиво.