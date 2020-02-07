Анастасия Лях .7 февраля, 2020 2

Повышенное внимание к проекту со стороны зрителей дает все основания считать, что предстоящая девятая часть станет самой кассовой в рамках сверхпопулярной гоночной франшизы.

Как сообщает Deadline, количество просмотров трейлера «Форсажа 9» на видеохостинге Ютуб, а также в соцсетях Фейсбук и Твиттер в сумме достигло 440 миллионов. И это, естественно, не предел, просмотры увеличиваются с каждой минутой.

Таким образом, зрительское внимание к девятой картине уже превзошло популярность всех предыдущих восьми серий. То же самое происходит и с предпродажей билетов. Билеты на девятый фильм продаются в два раза быстрее, чем на восьмой, и в четыре раза быстрее, чем на спин-офф «Хоббс и Шоу».

Напомним, трейлер девятой части был представлен 31 января. Релиз фильма состоится 21 мая.