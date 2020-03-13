Анастасия Лях .13 марта, 2020 8

Вслед за «Бондом», релиз которого был перенесен с апреля на ноябрь, зрители лишились еще одной громкой весенней премьеры. «Форсаж 9» не выйдет в прокат 21 мая 2020, как было запланировано, сообщает The Hollywood Reporter.

Более того, он вообще не выйдет в этом году. Студия Universal отложила релиз почти что на целый год. Новая дата старта девятой части — 2 апреля 2021. Отметим, что данный слот ранее был закреплен за десятым фильмом серии, который теперь неизвестно когда доберется до кинотеатров.

«Форсаж 9» был самой ожидаемой кинопремьерой 2020. Его трейлер в Сети набрал рекордные 450 миллионов просмотров.