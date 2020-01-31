«Форсаж 9»: опубликованы характер-постеры

Анастасия Лях .31 января, 2020 6

На фото: Спина Вина Дизеля в образе Дома Торетто и его знаменитый крест

В преддверии выхода первого официального полноценного трейлера создатели фильма выпустили характер-постеры со всеми центральными персонажами.

Среди знакомых героев и героинь можно заметить одного новичка. Это персонаж в исполнении актера и рестлера Джона Сины. Что именно это за фрукт, хороший парень или не очень, держится в секрете.

Напомним, ранее был выпущен тизер, показывающий, что Дом Торетто и Лети зажили спокойной семейной жизнью вместе с маленьким сыном Дома от погибшей Елены (в восьмой части ее убила хакерша-антагонистка в исполнении Шарлиз Терон). Но, как нетрудно догадаться, героям придется вернуться в дело.

Злодейка в лице Терон, сбежавшая в финале восьмого фильма, должна появиться вновь. Но пока неизвестно, будет это эпизод или полноценная роль. Релиз «Форсажа 9» намечен на 21 мая.

Также напомним, что сегодня, 31 января, на специальном мероприятии в Майами был презентован полноценный трейлер, но в Сети ролик пока не доступен.