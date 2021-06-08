Анастасия Лях .8 июня, 2021 7

Это будет первый фильм популярной франшизы о Доминике Торетто, который покажут на одном из самых престижных кинофестивалей планеты, пишет Variety.

Показ пройдет вне конкурса, ясное дело. Это не первый раз, когда Канны в рамках внеконкурсной программы показывают жанровое развлекательное кино. Например, в 2018 году на Лазурном берегу состоялась премьера спин-оффа «Звездных войн» о молодости Хана Соло.

При этом стоит отметить, что «Форсаж 9» уже вышел в прокат на нескольких больших территориях, в частности в России и Китае. Однако релиз в США и Франции состоится гораздо позже, в середине июля. Так что каннская премьера пройдет как раз перед тем, как картина станет доступна американской и европейской широкой публике.