Это будет первый фильм популярной франшизы о Доминике Торетто, который покажут на одном из самых престижных кинофестивалей планеты, пишет Variety.
Показ пройдет вне конкурса, ясное дело. Это не первый раз, когда Канны в рамках внеконкурсной программы показывают жанровое развлекательное кино. Например, в 2018 году на Лазурном берегу состоялась премьера
При этом стоит отметить, что «Форсаж 9» уже вышел в прокат на нескольких больших территориях, в частности в России и Китае. Однако релиз в США и Франции состоится гораздо позже, в середине июля. Так что каннская премьера пройдет как раз перед тем, как картина станет доступна американской и европейской широкой публике.
Напомним, в Украине «Форсаж 9» стартует 17 июня, но попасть на допремьерные показы можно будет уже с