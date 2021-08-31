Анастасия Лях .31 августа, 2021 9

Девятая часть франшизы обзаведется режиссерской версией. Об этом сообщил продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель у себя в Инстаграме.

По словам актера, девятый фильм стал особенным, так как в режиссерское кресло вернулся Джастин Лин, ветеран франшизы. И поэтому именно сейчас выпуск режиссерской версии (включающей дополнительные сцены, не попавшие в прокатный вариант) наиболее уместен.

В прокат режиссерская версия не выйдет. Она появится на онлайн-платформах уже 7 сентября этого года. А позже будет выпущена 4К-версия , включающая также фильм о фильме.

Напомним, «Форсаж 9» заработал в прокате 700 миллионов долларов и стал самым кассовым фильмом времен пандемии.