Таня Гончаренко .24 мая, 2021 5

За премьерные выходные всего на 8ми рынках "Форсаж 9" собрал около 162,4 миллиона долларов, что сделало его международный кинодебют самым крупным в эпоху пандемии, сообщает Deadline.



С момента выхода "Мстители 4: Финал" от Marvel, ни один американский кинопроект не собирал за премьерный уикенд более 100 миллионов. Безусловный рекорд девятой части Форсажа привел в восторг Universal.

Китай подарил наибольший отклик и стал самой весомой частью сбора проекта - более 135 миллионов долларов. Ключевым, китайский рынок для франшизы "Форсаж" становится не первые. Вин Дизель давно пользуется небывалой популярностью, как и появившийся в этот раз рэстлер и актер Джон Сина.

Удивительный результат "Форсаж 9" позволил всей серии фильма преодолеть мировую отметку в 6 миллиардов долларов.