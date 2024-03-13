sonyazhytkova .13 марта, 2024 5

Зірка "Пірати Карибського моря" спочатку вирішив висловити свої вітання в Instagram, поділившись знімком з актором "Оппенгеймера". Однак виявилося, що фотографія, була відфотошоплена і не відповідала дійсності.

Справжнє фото, зроблене в листопаді 1988 року, показувало Роберта Дауні з його тодішньою дівчиною Сарою Джессікою Паркер на заході Young Artists Unite в Лос-Анджелесі. Однак, відфотошоплене зображення, де Паркер була замінена на Джонні Деппа, набуло широкого поширення в соціальних мережах і фан-сайтах протягом років. Актор з "Аліси в країні чудес" швидко видалив знімок, і пізніше опублікував інше (справжнє) фото зірки Марвел на "Золотому глобусі" 2011 року. "Давайте спробуємо ще раз... вітаю мого дорогого друга", - написав Депп у підписі.

Дауні отримав довгоочікуваний "Оскар" за його вражаючу інтерпретацію Льюїса Страуса у фільмі "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Це визнання стало вершиною його кар'єри, яка мала як світлі, так і темні моменти, зокрема вирок наприкінці 90-х років, через проблемі з наркотиками.

Незабутня роль Тоні Старка / Залізної Людини у Всесвіті Marvel стала для актора джерелом величезного впливу в галузі кіно. І нова перемога на "Оскарі" лише підкреслює його видатний акторський талант і важливий внесок у кінематографію.

Джерело: Нollywoodreporter