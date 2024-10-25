sonyazhytkova .25 октября, 2024 2

Два найгучніших науково-фантастичних хіти цього року значно перевершили свої бюджети на глобальній арені, що забезпечило зелене світло для їхніх сиквелів.

Президент студії Fox Стів Асбелл поділився планами на продовження "Чужого", підтвердивши, що робота над ідеєю вже триває. Хоча контракт із режисером Феде Альваресом ще офіційно не підписаний, студія вже узгоджує з ним сюжетні деталі. Асбелл також відзначив персонажів Рейн та Енді, яких втілили Кейлі Спені та Девід Джонсон, як найяскравіших героїв фільму, натякнувши на їхній подальший розвиток у продовженні.

Крім того, Асбелл повідомив, що нова частина серії "Планета мавп" запланована на 2027 рік. "Чужий: Ромул" під керівництвом Альвареса зібрав 350,8 мільйона доларів при бюджеті в 80 мільйонів, що зробило його одним із найбільш успішних фільмів франшизи та отримало визнання критиків і глядачів. Фінал стрічки залишив інтригу, тож глядачі з нетерпінням чекають продовження історії героїв.

Щодо "Королівства планети мавп", четверта частина перезапущеної серії, яка стартувала в 2011 році, також перевершила очікування, зібравши 397,4 мільйона доларів при бюджеті 160 мільйонів. Продюсери Рік Джаффа і Аманда Сільвер уже мають амбітні плани на ще дев’ять фільмів, обіцяючи продовжити розширення всесвіту "Планети мавп".

Джерело: Gamesradar