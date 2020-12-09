Анастасия Лях .9 декабря, 2020 8

Как сообщает Deadline, создатель комедийно-шпионской экшен-франшизы «Kingsman» Мэттью Вон планирует снять еще как минимум семь фильмов серии.

Никаких подробностей грядущих проектов пока нет. Напомним, первый фильм под названием «Kingsman: Секретная служба» вышел в 2014 году. Главные роли в нем исполнили Тэрон Эджертон и Колин Ферт. В 2017-м вышел сиквел «Kingsman: Золотое кольцо», где помимо британского шпионского агентства также появился американский аналог под названием «Statesman».

В настоящее время к выходу готовится приквел «King’s Man: Начало», релиз которого из-за пандемии был перенесен на февраль 2021. В нем действие развернется во время Первой мировой войны и расскажет о том, как и кем было основано агентство. Главные роли в предыстории исполнили Рэйф Файнс и Харрис Дикинсон.