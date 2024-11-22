sonyazhytkova .22 ноября, 2024 6

Режисером нової частини може стати Філіп Барантіні, відомий за серіалом "На межі" і трилером "Звинувачений". Міллі Боббі Браун повернеться до ролі, після завершення роботи над останнім сезоном "Дивних див".

Цього разу франшиза обіцяє змінити тональність – третя частина стане більш похмурою та "дорослою". Відомо, що Філіп Барантіні запропонував концепцію, яка відрізняється від попередніх фільмів. Для натхнення він використав приклад "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану", який свого часу теж став поворотним моментом у зміні стилю серії.

Перша частина, яка вийшла у 2020 році, базувалася на серії романів Ненсі Спрінгер "Таємниці Еноли Голмс". У фільмі Міллі Боббі Браун зіграла молодшу сестру Шерлока Голмса, яка вирушає на пошуки зниклої матері й випадково опиняється в центрі змови, що загрожує всій країні. Стрічка здобула схвальні відгуки критиків і глядачів, ставши одним із найбільш перегляданих оригінальних фільмів Netflix. У 2022 році вийшов сиквел, який повторив успіх першого фільму.

Чи сподобається глядачам новий, темніший підхід до пригод Еноли Голмс – покаже час. Але, зважаючи на попередній успіх серії, третій фільм має всі шанси повторити його.

Джерело: Мovieweb