sonyazhytkova .24 января, 2024 9

Справа про сексуальну наругу відомого актора в бік актриси Елен Даррас, яка виникла під час зйомок фільму "Диско" у 2007 році, була закрита французькими прокурорами через закінчення строку давності.

Це один із випадків, коли тринадцять жінок звинуватили французьку зірку в сексуальних домаганнях, а інциденти мають місце протягом десятиліть. Депардьє не був засуджений за жодні звинувачення, і він продовжує заперечувати свою провину.

Раніше 56 французьких артистів та виконавців висловили своє непогодження з "лінчуванням" відомого актора через численні обвинувачення у сексуальних домаганнях. Вони виразили свою підтримку у відкритому листі під назвою "Не Витирайте Жерара Депардьє", опублікованому на Різдво у французькій газеті Le Figaro. Серед підписантів були такі знаменитості, як колишня перша леді Франції, модель і музикант Карла Бруні, актори Кароль Буке (колишня подруга Депардьє), П'єр Рішар, Вікторія Абріль і Шарлотта Рамплінг.

За інформацією від Deadline, лист (частково) містить такі слова:

"Ми не хочемо вступати в дискусії, і ми залишаємо правосуддю виконувати свою роботу. Жерар Депардьє, ймовірно, один із найвеличніших акторів. Одна з останніх священних ікон кіно. Ми не можемо мовчати перед його критикою, потоком ненависті, яка ллється на нього без урахування нюансів та з найбільшим спростуванням і презирством до презумпції невинуватості, якою він б користувався, якби не був великаном кіно, яким він є".

Підписники високо висловлюють визнання для творчих досягнень Депардьє, зауважуючи, що його робота як актора збагатила "історію мистецтва".

"Коли йдеться про Жерара Депардьє таким чином, під атакою опиняється мистецтво. Він геній. Жерар Депардьє брав участь в художньому впливі нашої країни. Він сприяє історії мистецтва в найвищому ступені. Він частина цієї історії і продовжує її збагачувати. Франція дякує йому за це. Кіно і театр не можуть обійти його унікальну особистість".

Сам Жерар Депардьє обговорив лист сьогодні під час телефонної розмови з французькою радіомережею RTL. Після того, як він відзначив, що лист був написаний другом його дочки (письменником Яннісом Еззіадом), він поділився своїми враженнями:

"Мені представили лист... Я вважаю його дуже красивим, тому я сказав автору, що він може опублікувати його.

З 56 зірок, які виступають на підтримку актора, 24 - жінки.

Джерело: Мovieweb