sonyazhytkova .7 июня, 2024 9

Спін-офф популярного серілу, дія якого розгортається у Франції, отримав надзвичайно позитивні відгуки після прем'єри наприкінці 2023 року, і повернеться на малі екрани 29 вересня.

Дія серіалу відбувається після подій одинадцятого сезону "Ходячих мерців", і розповідає про пригоди Деріла Діксона, який потрапив на берег у Марселі – і отримав завдання від монахині перевезти Лорана, молодого французького хлопчика, якого вважають свого роду супер емпатичним месією, до секретного місця на півночі Франції. Разом з сестрою Ізабель (Клеманс Поезі), Дерил приймає виклик, вирушаючи в небезпечну подорож, наповнену новими кровежерливими зомбі, хазяїном підпільного нічного клубу та амбіційним політичним лідером.

На New York Comic Con 2023 стало відомо, що Мелісса МакБрайд приєднається до активного складу другого сезону, підписавши контракт як постійний учасник серіалу. Новий сезон також отримає назву "Ходячі мерці: Дерил Діксон – Книга Керол". Ця звістка здивувала відданих фанатів, які вже чекали на її участь із початку проєкту, але були розчаровані, коли вона відмовилася від ролі співведучої з Рідусом через зйомки за кордоном.

Мелісса МакБрайд здивувала глядачів своїм камео у фінальних хвилинах першого сезону "Ходячих мерців: Деріл Діксон", який вже доступний на AMC Plus. За знаками з фільму, вона продовжує перебувати в Сполучених Штатах, у штаті Мейн. У цьому епізоді її героїню активно переслідує чоловік на мотоциклі, що обіцяє цікаві зустрічі в нових серіях.

Джерело: Gamesradar