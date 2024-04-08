sonyazhytkova .8 апреля, 2024 10

Студія Calt для телеканалу M6 вже взялася за створення французької адаптації визнаного міжнародно турецького трилеру "Персона", де головну роль зіграє жінка.

У французькій адаптації під назвою "Мемуари живих" головну роль Естер Лефевр, яка відтворює образ жіночого лідера з оригінального турецького серіалу, зіграє актриса Клементін Селаріе з "Шести жінок". Другий сезон вже затверджено до виробництва.

У першому сезоні турецької версії серіалу, який отримав нагороду "Міжнародного Еммі", актор Халук Більгінер грає роль антигероя Агаха. У другій частині Агах, страждає на хворобу Альцгеймера, поступово відновлює свою пам'ять під опікою доньки. Хоча Агах намагається змиритися зі своєю новою реальністю, він ще не усвідомлює, що на його шляху стоять впливові вороги, які прагнуть помсти.

Виробництво обох серіалів розпочнеться у першій половині 2024 року. "Персона" буде складатися з 22 епізодів, тоді як "Мемуари живих" матимуть лише чотири серії.

Студія Beta вже активно займається маркетингом обох телешоу і розкрила цю інформацію під час показу на вечірньому Каннському фестивалі серіалів.

Джерело: Deadline