В разработке находится англоязычный ремейк титулованной французской криминальной драмы «Пророк». Рассел Кроу подписался на одну из главных ролей, сообщает Variety.
Напомним, «Пророк» — фильм режиссера Жака Одиара, вышедший в 2009 году и получивший множество наград, включая
Рассел Кроу сыграет наставника, а главная партия достанется молодому малоизвестному актеру. В оригинале Одиара ведущие роли исполняли Тахар Рахим и Нильс Ареструп.
Ремейк получил название «Американский сын». Сроки производства не называются.