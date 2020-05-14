Анастасия Лях .14 мая, 2020 11

На фото: Кадр из фильма "Пророк" 2009

В разработке находится англоязычный ремейк титулованной французской криминальной драмы «Пророк». Рассел Кроу подписался на одну из главных ролей, сообщает Variety.

Напомним, «Пророк» — фильм режиссера Жака Одиара, вышедший в 2009 году и получивший множество наград, включая Гран-при Каннского фестиваля. Драма рассказывает историю молодого желторотого парня Малика, попадающего в тюрьму на шесть лет и превращающегося из скромного тихони в авторитета, отбирая таким образом влияние у своего наставника.

Рассел Кроу сыграет наставника, а главная партия достанется молодому малоизвестному актеру. В оригинале Одиара ведущие роли исполняли Тахар Рахим и Нильс Ареструп.

Ремейк получил название «Американский сын». Сроки производства не называются.