Анастасия Лях .29 мая, 2021 7

Новый фильм Уэса Андерсона, который из-за пандемии сильно подзадержался на пути к публике, наконец-то обзавелся датой выхода в прокат.

На официальной Твиттер-странице фильма появилась информация, что старт в американском прокате состоится 22 октября 2021 года. Перед этим, как мы уже писали, пройдет торжественная мировая премьера в рамках Каннского кинофестиваля с 6 по 16 июля.

Напомним, картина должна была быть показана в Каннах еще в мае 2020, но из-за пандемии смотр сперва был перенесен на лето, а после и вовсе отменен.

Полное название новой эксцентричной комедии Андерсона — Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Сюжет, разворачивающийся в первой половине двадцатого века и разделенный на три линии, вращается вокруг редакции и публикаций вымышленного американского еженедельника, офис которого находится в вымышленном французском городке. Прототипом газеты послужил журнал «The New Yorker».

Количество звезд у Андерсона на этот раз просто зашкаливает. В ролях заняты Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Лив Шрайбер, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман, Анжелика Хьюстон, Элизабет Мосс, Кристоф Вальц, Сесиль де Франс, Руперт Френд…