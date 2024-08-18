sonyazhytkova .18 августа, 2024 0

Про це повідомили його діти: останні роки актор важко переживав наслідки інсульту і пішов з життя у своєму старовинному маєтку в селі Дюші, розташованому в регіоні Луаре.



Смерть Алена Делона стала кінцем цілої епохи французького кінематографа, що розквітав у 1960-1970-х роках після відновлення країни після Другої світової війни. Його кар'єра почалася випадково, але привела до світової слави. Народжений 8 листопада 1935 року в передмісті Парижа, Делон зіткнувся з труднощами в дитинстві через розлучення батьків.



У кіно Делон потрапив завдяки знайомству з актрисою Бріжит Обр, яка ввела його у світ кінематографу на Каннському кінофестивалі 1957 року. Там він зустрів актора та режисера Жана-Клода Бріалі та свого майбутнього агента Жоржа Бома, що відкрило йому шлях до великого кіно.

Кар'єра Делона отримала потужний поштовх завдяки підтримці жінок, зокрема актриси Мішель Корду, яка переконала свого чоловіка, режисера Іва Аллегре, дати йому роль у фільмі "Коли жінка втручається". Ця роль стала його першим кроком до слави.



У 1960-х роках Делон здобув популярність завдяки фільмам "На яскравому сонці", "Рокко та його брати", "Затемнення" та "Леопард". Його співпраця з режисерами Жан-П’єром Мельвілем та Лукініо Вісконті залишила значний слід у кінематографі.

Хоча Делон мав понад 107 ролей, нагород було небагато. Однак його талант відзначено почесними нагородами, такими як "Золотий ведмідь" Берлінського кінофестивалю та "Золота пальмова гілка" Канн.

Після смерті Делона французькі медіа були заповнені некрологами та трибутами на його честь. Президент Франції Еммануель Макрон, висловлюючи свою повагу, зазначив: "Меланхолійний, популярний, загадковий, він був більше, ніж зірка: справжній французький монумент".

Джерело: Deadline