sonyazhytkova .7 апреля, 2025 11

Студія New Line Cinema досі не втрачає надії відродити "Жах на вулиці В’язів", однак через заплутані правові нюанси культовий Фредді залишається у темряві невизначеності.

Горор-франшиза "Жах на вулиці В’язів", як і "П’ятниця, 13-е", вже давно блукає в лабіринтах так званого "пекла розробки". Попри неодноразові спроби студії New Line Cinema оживити кошмарного Фредді Крюгера, справа так і не зрушила з місця — головною перепоною залишаються складні питання авторських прав.

Під час недавньої презентації на CinemaCon президент New Line, Річард Бренер, не приховував надії на повернення Фредді на великі екрани, хоча і зазначив, що ситуація з правами залишається надзвичайно складною. Він підкреслив, що хоча студія прагне відродити франшизу, наразі немає чітких кроків до реалізації цієї ідеї.

Справа в тому, що у 2019 році, після закінчення 35-річного терміну, авторські права на франшизу повернулися до спадкоємців Веса Крейвена — творця оригінального фільму. Водночас New Line та Warner Bros. і досі володіють міжнародними правами, що створює складний юридичний вузол, який поки що нікому не вдалося розплутати.

І поки фанати будують теорії про потенційного режисера, нового виконавця ролі Фредді чи навіть можливий сюжет, пам’ять про останнє повернення культового персонажа все ще болісно жива.

У 2010 році в кінотеатрах з’явився ремейк "Жаху на вулиці В’язів" — без Роберта Інглунда та Гезер Ленгенкемп, але з обіцянкою "похмурішого і реалістичнішого" підходу. Режисером став Семюел Байєр, відомий кліпами Nirvana та Green Day. Фільм заробив понад $117 мільйонів, але отримав нищівну критику, маючи лише 14% на Rotten Tomatoes. Для багатьох фанатів ця спроба стала болючим розчаруванням, яке ще більше відсунуло можливість нової екранізації.

Фредді Крюгер — це не просто вигаданий монстр. Для фанатів він — втілення Роберта Інглунда. І, ймовірно, саме ця невидима прив'язка до оригіналу, а не питання прав чи грошей, гальмує нові спроби відродити франшизу.

Хоча кошмари тривають, десь у темряві, в тіні студійних коридорів, ще тліє слабке світло — Фредді чекає. Але його час поки що не настільки близький. Він терпляче стежить і чекає, коли прокинеться знову.

Джерело: Мovieweb