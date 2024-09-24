sonyazhytkova .24 сентября, 2024 4

Актор повернеться до ролі Рея Бронсона, яку він виконував у легендарного фільмі 1997 року та його продовженні 1998 року.

Фредді Принц-молодший та його колега по фільму Дженніфер Лав Г'юїтт розпочали переговори щодо участі у продовженні відомої кінофраншизи, робота над якою стартувала на початку 2023 року. Наразі відомо, що Г'юїтт продовжує перемовини щодо повернення до ролі Джулі Джеймс. Також у новому проєкті з'являться Чейз Суї Вондерс, Маделін Клайн, Сара Піджон, Тайрік Візерс і Йона Гауер-Кінг. Деталі сюжету тримають у суворій таємниці.

Режисерське крісло зайняла Дженніфер Кайтин Робінсон, яка разом із Семом Ленскі працювала над сценарієм, базуючись на чернетці Лії МакКендрик. Продюсуватиме стрічку Ніл Моріц. Прем'єру фільму заплановано на 18 липня 2025 року.

Оригінальний фільм 1997 року розповідав про чотирьох друзів, що стали жертвами переслідування загадкового вбивці з гаком після смертельної аварії в їхньому рідному містечку. Головні ролі тоді виконали Фредді Принц-молодший, Дженніфер Лав Г'юїтт, Сара Мішель Геллар та Раян Філіпп.

Кінострічка, заснована на романі Лоїс Дункан, здобула популярність і призвела до створення продовження - "Я досі знаю, що ви скоїли минулого літа", яке побачило світ у 1998 році. Третій фільм франшизи, "Я завжди знатиму, що ви зробили минулого літа" (2006), вийшов напряму на відео і не був пов'язаний з попередніми частинами ані сюжетом, ані акторами.

У 2021 році на Prime Video відбулася прем'єра серіалу від сценаристки Сари Гудман, у співпраці з Amazon Studios та Sony Pictures Television. Попри зацікавленість глядачів, шоу завершилося після одного сезону.

Джерело: Deadline