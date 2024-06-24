sonyazhytkova .24 июня, 2024 5

Серія створена продюсерською компанією Expectation, відомою за "Clarkson’s Farm".

"Hell Jumper" використовує зйомки від першої особи, щоб розповісти історію групи добровольців, які рятували життя під час війни.



Кріс Перрі разом з друзями вирушив на білому фургоні і ділився відео своїх сміливих місій у TikTok та Instagram. На жаль, він трагічно загинув, намагаючись врятувати літню жінку, що залишилася у своєму домі, разом з іншим волонтером, Ендрю Бегшоу.

Fremantle буде продавати серіал за межами Великобританії, оскільки він скоро вийде на BBC. Старша керівниця міжнародних закупівель компанії, Кіре Кларк, описала "Hell Jumper" як "вражаючу історію стійкості".

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися цією надзвичайною і зворушливою історією", - додала вона. "Hell Jumper не тільки висвітлює мужність та ідеалізм молоді у часи кризи, але й підкреслює силу любові у найтемніші моменти. Ми раді співпрацювати з Expectation TV та прагнемо донести цю історію до світової аудиторії".

Режисером "Hell Jumper" виступає номінант на премію BAFTA Педді Вівелл, а виконавчим продюсером - Колін Барр з Expectation.

Джерело: Deadline