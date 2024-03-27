sonyazhytkova .27 марта, 2024 10

У своєму останньому інтерв'ю для Pedestrian TV він поділився важливими новинами щодо роботи над відродженням легендарного телешоу 2000 - х.

"Хоча нічого ще не підтверджено, але наразі ми наближаємося до реальності більше, ніж коли-небудь раніше", - розповів Муніз. "Якщо це станеться, це відбудеться в найближчий час. Проте, ми вже восьмий рік говоримо про це. Закінчився серіал 18 років тому, тому дивно, що залишається такий інтерес. Я вважаю, що це буде захопливою можливістю знову потрапити в цей світ і побачити, де персонажі опинилися у дорослому віці, оскільки можливості нескінченні. Я був би радий дослідити це. І я знаю, що вже ведуться переговори".

"Малкольм у центрі уваги" розповідає про пригоди Френкі Муніза в ролі головного героя Малкольма, який, на перший погляд, здається звичайним підлітком, але проявляє великий інтелект. Надхненний життям творця Лінвуда Бумера, серіал тривав сім сезонів з 2000 по 2006 рік і пропонував глядачам персонажа Муніза разом з його енергійною та домінуючою матір'ю Лойс (Джейн Качмарек), простим та люблячим батьком Гелом (Брайан Кренстон), і трьома бурхливими братами Малкольма - Френсісом (Крістофер Мастерсон), Різом (Джастін Берфілд) та Дьюї (Ерік Пер Салліван).

Джерело: Мovieweb