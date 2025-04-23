sonyazhytkova .23 апреля, 2025 10

Поки інші серіали ледь переживають своє друге дихання, "Малькольм у центрі уваги" готується до тріумфального камбеку. Актор поділився першим кадром з возз’єднання — і ми вже не можемо дочекатись, коли побачимо, як старі добрі персонажі зануряться у новий хаос.

Френкі Муніз, виклав у соцмережах перше фото зі знімального майданчика ревайвалу культового телешоу — і ми щиро не віримо своїм очам. Здається, ніби з моменту останнього епізоду не минуло й дня, хоча насправді минуло вже майже 20 років. На знімку — той самий Малькольм (у сорочці й краватці, як справжній дорослий!), оточений своїми батьками, Лоїс і Гелом, які, здається, знову готові до вибухового сімейного трешу. У ролях — знайомі обличчя: Джейн Казмарек та Браян Кренстон, які повертаються до своїх незабутніх образів.

Разом із ними до акторського складу приєдналися й Крістофер Кеннеді Мастерсон (Френсіс) та Джастін Берфілд (Різ). На жаль, Ерік Пер Салліван, який грав Дьюї, до акторства повертатись не планує — його замінить Кейлеб Елсворт-Кларк. З новеньких: Ентоні Тімпано як Джеймі, Вонн Меррей як Келлі (новий родич у родині — сюрприз!), Кіана Мадейра — дівчина Малькольма, а також Кілі Карстен — його донька.

Сама історія, як і годиться, знову крутиться довкола божевільного родинного ядра: Малькольма та його доньку втягнуто у нове випробування — 40-річчя шлюбу Лоїс і Гела. А хто ж відмовиться від такої вечірки, якщо батьки особисто "запрошують"? Що з цього вийде — здогадатись не складно: буде галасливо, дивно і дуже смішно.

Проте серіал довго не затримається на екранах. Із запланованого фільму проєкт переформатували у чотири півгодинні епізоди, тож фанати отримають невелике, але дуже смачне порційне повернення до улюбленого сімейства.

Прем’єрну дату Disney+ поки що не оголосив, але зйомки короткі — отже, можемо очікувати реліз вже цього року або на початку 2026-го.

Ну що ж, час знову увімкнути ту саму заставку і згадати, як це — жити в родині, де мама — вогонь, тато — велика дитина, а ти — геній з прокляттям середньої дитини. І нехай Муніз не став президентом, як хотіла Лоїс, але виглядає так, ніби він все одно головний у цій всій президентсько-сімейній республіці.

Джерело: Мovieweb