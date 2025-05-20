sonyazhytkova .20 мая, 2025 7

Актор поділився зворушливими словами про повернення до ролі Малькольма у новому сиквелі культового серіалу. Хоча зйомки завершено, Муніз зізнається — цей досвід був справжнім поринанням у дитинство, сповненим любові, хаосу та сміху. І ніби ностальгія вперемішку з теплом родинного свята.

На своїй сторінці у Twitter Френкі Муніз зворушливо написав про те, як важко прощатися з роллю, яка стала частиною його життя. "Щойно закінчили зйомки перезапуску 'Малкольма', і я досі не можу оговтатися. Це було наче повернення у той шалений світ Малкольма, але з усією любов’ю і хаосом, помноженим на одинадцять", — поділився актор.

Зустріч із улюбленими акторами, нові герої, сміх до сліз і створення нових спогадів — усе це перетворилося на справжню казку, з якої не хотілося прокидатися. "Це було так швидко, як мить ідеальних моментів. Хотілося б, щоб це тривало вічно", — додав він.

Новий сезон — це не просто мінісеріал, а справжня телевізійна подія у форматі чотирьох півгодинних епізодів. Сюжет зосереджений на Малькольмі та його доньці, якій доведеться приїхати на святкування 40-річчя весілля легендарних Гела (Браян Кренстон) та Лойс (Джейн Кацмарек).

Улюблені обличчя повернулися — Джастін Берфілд знову в ролі Різа, а Крістофер Мастерсон знову перевтілився у Френсіса. Роль Дьюї тепер дісталася Калебу Елсворт-Кларку, адже Ерік Пер Салліван остаточно покинув акторський цех. До новачків приєдналися молодший брат Джеймі (Ентоні Тімпано), який поки тримає інтригу щодо статі (бо ж хто знає, скільки там ще сюрпризів у сім’ї), та симпатична дівчина Малькольма — Трістан (Кіана Мадейра).

Прем’єра відбудеться на Disney Plus у грудні 2025 року. І хоч Френкі трохи жартує, що "життя все одно несправедливе", для фанатів це справжній подарунок із минулого, що гріє душу і змушує посміхатися, згадуючи, як колись усе починалося.

Бо, знаєте, іноді хочеться знову відчути ту дитячу магію — і на хвилину повернутися в "Малькольм у центрі уваги".