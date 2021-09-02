Таня Гончаренко .2 сентября, 2021 3

Американский режиссер и классик современного кинематографа Френсис Форд Коппола намерен снять фильм своей мечты. Съемки запланированы на 2022 год и, как сообщает Deadline, режиссер назвал возможный каст актеров.

Будущий проект будет носить название "Мегалополис". В актерский состав могут войти Оскар Айзек, Форест Уитакер, Кейт Бланшетт, Зендея, Мишель Пфайффер, Джон Войт и Джессика Лэнг. С актерами пока ведутся переговоры.

По задумке Копполы, "Мегаполис" должен отличаться от современного массового кино. О сюжете известно не много - в центре событий будет архитектор из Нью-Йорка, который хочет превратить погрязший в финансовом кризисе город в утопию, но на его пути встает консервативный мэр.

Коппола называет свою картину современным осмыслением римского эпоса, ведь она основана на древнеримском произведении, но сюжет будет разворачиваться в современной Америке.

Режиссер также заявил, что намерет потратить на создание картины 100-200 миллионов долларов. Он даже готов вложить свои собственные деньги, ведь ничто не должно встать на пути к осуществлению его мечты.

"Я готов на все, чтобы сделать картину мечты, даже если мне придется вложить собственные деньги, а я могу вложить $100 млн, если придется", — сказал Коппола.

Дата выхода «Мегаполиса» неизвестна.