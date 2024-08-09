sonyazhytkova .9 августа, 2024 11

Netflix презентував трейлер довгоочікуваної екранізації роману "Uglies".

Фільм, створений за мотивами роману Скотта Вестерфельда, занурює нас у світ Таллі Янгблад, яку втілює Джої Кінг. У картині також зіграли Чейз Стокс у ролі Періса, Кіт Пауерс як Девід, Бріанна Тджу у ролі Шей і Лаверн Кокс у ролі доктора Кейбл.

Події фільму розгортаються у світі майбутнього, створеному Вестерфельдом, де всі мешканці проходять обов'язкову косметичну трансформацію у 16 років, щоб перетворитися на ідеальних красенів. Таллі Янгблад, звикла до цього, поки нова подруга не втекла і не відкрила їй альтернативний спосіб життя. Тепер, зіштовхнувшись із вибором між залишитися у старому світі чи прийняти новий, що кидає виклик усім її переконанням, Таллі має вирішити, яким шляхом піти.

Режисер МакДжі, разом зі сценаристами Джейкобом Форманом, Ванесою Тейлор та Уїтом Андерсоном, створили фільм, продюсером якого є Джої Кінг і Вестерфельд.

"Uglies" з'явиться на Netflix 13 вересня.

Джерело: Deadline