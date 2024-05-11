sonyazhytkova .11 мая, 2024 8

Після успішного завершення першого сезону, який отримав шалену кількість позитивних відгуків, студія вирішила продовжити історію.

У наступному сезоні глядачі побачать, як лорд Йоші Торанага розширює свої плани та ставить перед собою завдання об'єднати Японію під своїм лідерством. Актор Хіроюкі Санада офіційно підтвердив свою участь у проєкті.

"Сьоґун" дебютував як лімітована серія з десятьма захопливими епізодами. Зараз студія активно працює над уточненням деталей та укладанням контрактів з акторами для другого сезону.

У світлі наближення церемонії нагород Еммі 2024 року розгорнулася цікава дискусія про те, як класифікувати серіали, особливо в умовах страйків, що спричинили перерви у виробництві. Цього року конкуренція серед телешоу стала надзвичайно жорсткою через обмежену кількість продовжуваних проєктів. Мережі все частіше звертають увагу на лімітовані серії, проте категорія антологій та лімітованих шоу залишається висококонкурентною, включаючи деякі з найбільш цінних творінь року.

"True Detective", "Downton Abbey", "Big Little Lies" та "The White Lotus" спочатку були лімітованими серіалами, але потім перейшли до категорії драм. Це може стати прикладом для "Шогуна" і вплинути на його нагороди та місце у телебаченні.

Хіроюкі Санада повертається у роль лорд Йоші Торанага в "Шогуні". Його виконання хитрого стратега, що прагне повалити тиранію та об'єднати Японію, є ключем до успіху серіалу.

Зйомки серіалу здійснювалися на різних континентах, щоб оживити багатогранну історію. Створеною Джастіном Марксом і Рейчел Кондо, "Сьоґун" став найбільшим проєктом FX за всю історію, а глава студії, Джон Ландграф, висловив високі надії на його успіх. Дебют серіалу виправдав очікування, збираючи вражаючі 9 мільйонів переглядів за шість днів на платформах Hulu, Disney+ та Star+, ставши рекордсменом серед розважальних шоу на цих платформах та зайнявши найвищі позиції в чартах FX на стрімінгових послугах Disney.

Джерело: Мovieweb