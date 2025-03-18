sonyazhytkova .18 марта, 2025 7

Головні ролі у новому проєкті знову виконають Гейл Бін та Айзая Джон, повернувшись до образів Ванди та Леона Сіммонсів.

Події серіалу перенесуть глядачів у 1990-ті, коли Південний Централ Лос-Анджелеса переживає перехідний період – від епохи крек-кокаїну до становлення гангста-репу. Ванда стане своєрідним містком між оригінальним шоу та його продовженням, яке також представить нових головних героїв.

Чи з’являться у спін-оффі інші знайомі персонажі? Це поки що залишається таємницею. Відомо лише, що кастинг розпочнеться незабаром, а зйомки пілотного епізоду заплановані на літо.

Проєкт курирують творці "Снігопаду", зокрема Дейв Андрон, Томас Шламме, Джулі ДеЖуа, Майкл Лондон і Тревор Енгельсон, а сценарій напише Малкольм Спеллман.

Оригінальний серіал "Снігопад", створений легендарним Джоном Сінглтоном, протягом шести сезонів досліджував, як таємні операції ЦРУ сприяли поширенню креку та руйнували життя людей у Південному Централі. І тепер історія триває… але хто диктуватиме правила гри цього разу?

Джерело: Deadline