sonyazhytkova .2 августа, 2024 14

Актор отримав роль хитрого Джеймса Моріарті, знаменитого ворога Холмса, у телесеріалі, що розкриватиме ранні роки класичного детектива, створеного Артуром Конан Дойлом.

Гай Річі буде режисером та виконавчим продюсером серіалу, заснованого на серії романів Енді Лейна "Молодий Шерлок Холмс". Головну роль Шерлока Холмса виконуватиме Герой Файнс-Тіффін.

За офіційним синопсисом, Prime Video описує серіал так:



"Зберігаючи іскрометний гумор і стиль фільмів Гая Річі про Шерлока Холмса, 'Молодий Шерлок' буде динамічною та екшн-повною історією походження цього знаменитого детектива в новій, захоплюючій інтерпретації.



У віці 19 років Шерлок Холмс ще далеко від того, щоб стати всесвітньо відомим детективом. Він потрапляє в центр складної та небезпечної справи в Оксфордському університеті, що загрожує його свободі. Розпочавши свою першу справу з непередбачуваним захопленням, Шерлок розплутує глобальну змову, що назавжди змінює його життя".

Окрім Героя Файнса-Тіффіна та Донала Фінна, до акторського складу серіалу приєдналися Джозеф Файнс і Наташа МакЕлхоне, які зіграють батьків Шерлока – Силаса і Корделію (Джозеф Файнс, до речі, є дядьком Героя Файнса-Тіффіна в реальному житті). Колін Ферт виконуватиме роль сера Бусефалуса Ходжа, а Зінь Цзенг втілить принцесу Гулун Шоуан, вчену Оксфордського університету та майстриню бойових мистецтв. Автор сценарію та шоуранер серіалу – Меттью Паркхіл ("Rogue, Deep State").

Джерело: Movieweb