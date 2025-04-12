sonyazhytkova .12 апреля, 2025 10

Погані хлопці повернулися — і цього разу їм мало великого екрана. З новим кримінальним серіалом "Мобленд" Гай Річі вривається у світ телевізійного стрімінгу так, як у його фільмах вриваються у ворожі бари: голосно, брутально й з шиком. І це спрацювало — шоу вже стало справжньою сенсацією.

Новий серіал "Мобленд", з Томом Гарді, Пірсом Броснаном, Гелен Міррен та Енсоном Буном у головних ролях, злетів у стрімінгових рейтингах, як зухвалий підпал на чужій території. За тиждень після прем'єри шоу набрало шалені 8,8 мільйона переглядів — найбільший старт в історії платформи Paramount+ і збільшення аудиторії на цілих 298% після першого дня.

"Мобленд" розповідає про криваву війну двох лондонських кримінальних династій — Гарріганів і Стівенсонів. Том Гарді грає Гаррі Да Соуза — "фіксера", який намагається втримати вибухонебезпечний баланс між сім’ями. А Пірс Броснан у ролі Конрада Гаррігана демонструє, як виглядає справжній гангстер з мільйонними статками і дуже поганими звичками.

Сценарій шоу написали Ронан Беннет ("Публічні вороги") та Джез Баттерворт ("Форд проти Феррарі", "007: Спектр"), а сам серіал спершу мав бути спін-офом "Рейа Донована", та врешті став повноцінною окремою історією — і це був влучний постріл.

Попри певну передбачуваність у сюжеті, акторський склад і режисерський стиль зробили "Мобленд" справжнім хітом. Paramount+ нарешті вийшла з тіні ковбойських драм Тейлора Шерідана й показала кіно без капелюхів і коней — але з пістолетами, інтригами та вибухами.

Гай Річі знову зробив своє — і цього разу влучив у голову.

Джерело: Мovieweb