Анастасия Лях .24 февраля, 2021 3

Режиссер «Джентльменов» снимет картину под названием «Министерство неджентльменской войны», пишет Deadline.

Это будет экранизация книги историка Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные бойцы Черчилля заставили Европу пылать и породили современные „черные“ операции».

Речь о том, как в 1939 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создал спецотряд солдат для сверхсекретной операции в тылу нацистов.

Напомним, сейчас Ричи заканчивает работу над криминальным экшеном «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом, а затем начинает работу над шпионским боевиком «Пять глаз» с опять же Джейсоном Стэйтемом.