sonyazhytkova .2 мая, 2025 7

Зірка "Диво-жінки" та харизматичний Матіас Шонартс зіграють головні ролі в історичному трилері "Ruin". Режисерське крісло займе Нікі Каро, чия рука стоїть за такими гучними хітами, як "Мулан", "Матір" та "Дружина доглядача зоопарку". Каро, відома своєю майстерністю створювати емоційно насичені історії, знову занурює нас у складні часи, де кожен вибір може коштувати життя.



Сценарій до кінокартини написали Нікі Каз і Раян Фірпо — автори "Вічних" від Marvel. Проєкт ще до зйомок здобув чималу популярність — 2017 року сценарій очолив престижний список Black List найкращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду.

Події "Ruin" розгортаються в післявоєнній Німеччині, де колишня в’язень концтабору (Галь Гадот) вимушена укласти нестабільний союз з німецьким солдатом (Матіас Шонартс), щоб разом вистежити й покарати загін есесівців. Фільм обіцяє потужну драму, сповнену темами зради, виживання й боротьби за справедливість.

Гадот нещодавно завершила зйомки у ролі Злої Королеви у "Білосніжці" від Disney та працює над новим бойовиком "Той, що біжить" для Amazon MGM. Також у неї на підході фільм "У Дантових руках" від Джуліана Шнабеля.

Шонартс, у свою чергу, наразі знімається у "Супердівчині: Жінка завтрашнього дня", а також готується до прем’єр "Старої гвардії 2" на Netflix і "Остання планета" Терренса Маліка.

"Ruin" обіцяє стати не просто черговим трилером, а потужним кіновисловом про помсту, біль і силу людського духу. Якщо ви шукали драму з історичним фоном і зоряним складом — цей фільм точно варто чекати.

Джерело: Deadline