Таня Гончаренко .4 ноября, 2021 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, Галь Гадот ("Чудо-женщина") завершает переговоры об участии в художественном фильме студии Disney "Белоснежка и семь гномов".

Сообщается, что Гадот сыграет Злую Королеву, которая не сумела простить Белоснежке её красоту.

Фильм основан на популярной сказке, в которой Злая Королева любовалась на себя в зеркало произнося знаменитые слова: "Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: кто на свете всех милее, всех румяней и белее?". Все было прекрасно до того момента, пока зеркало вместо подтверждения красоты Королевы назвало имя красавицы Белоснежки.

Ожидается, что производство ленты начнется в 2022 году.

Напомним, 5 ноября состоится премера ещё одного фильма с участием Галь Гадот "Красное уведомление".