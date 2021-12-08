Таня Гончаренко .8 декабря, 2021 4

Актриса и модель Галь Гадот могла стать не "Чудо женщиной", а злодейкой в фильме "Человек из стали", но ей пришлось отказаться от роли в связи с беременностью. Об этом актриса рассказала в беседе с корреспондентами издания Xnet.

"Когда я была беременна своей дочерью Альмой, мне предложили сыграть отрицательного персонажа в фильме о Супермене. Если бы я не ждала в тот момент ребенка, я бы однозначно приняла это предложение, но потом они ни за что не наняли бы меня, чтобы сыграть Чудо-женщину" - прокомментировала Гадот.

Отметим, что "Чудо-женщина 2: 1984", которая вышла в 2020 году, провалилась в прокате. Не смотря на это, создатели ленты намерены снять третью часть, созданием которой вновь собирается руководить режиссер Пэтти Дженкинс.