Анастасия Лях .29 апреля, 2021 13

Звезда «Чудо-женщины» исполнит главную роль в экранизации романа Катрионы Сильвей «Встреть меня в другой жизни», сообщает Deadline.

Книга рассказывает фантастическую историю знакомства и любви мужчины и женщины из разных параллельных реальностей, которые по непонятным причинам снова и снова встречают друг друга. В одной из реальностей они предстают любовниками, в другой — коллегами по работе, в третьей — врагами, в четвертой — сиделкой и умирающим пациентом… И так множество-множество раз. И пытаются понять, почему вселенная сводит их опять и опять.

Пока неизвестно, кто выступит партнером актрисы. Сценариста и режиссера у проекта тоже пока что нет. Производством экранизации занимаются компании Atlas Entertainment и Pilot Wave.