Анастасия Лях .12 января, 2022 5

Звезда «Форсажа» и «Чудо-женщины» исполнит главную женскую роль в ремейке романтического детектива Альфреда Хичкока «Поймать вора», сообщает Variety.

Оригинал вышел на экраны в 1955 году. Его действие разворачивалось на живописном Лазурном берегу. Главный герой — бывший виртуозный вор по прозвищу Кот, который давно завязал с криминалом и мирно и тихо живет в Ницце. Однако серия свежих ограблений, выполненных в его стиле, опять наводит на него подозрение. Герой решает вычислить и разоблачить преступника, чтобы не попасть за решетку самому. И для этого знакомится с богатыми туристками, каждая из которых может быть потенциальной жертвой нового маэстро грабежа.

В оригинале главные роли исполнили Кэри Грант и Грейс Келли. Кто станет партнером Галь Гадот в новой версии детектива, пока неизвестно.