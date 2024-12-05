sonyazhytkova .5 декабря, 2024 11

Disney опублікував перший офіційний трейлер до майбутньої адаптації класичного анімаційного фільму "Білосніжка та семеро гномів" (1937).

Трейлер демонструє драматичну конфронтацію між головними героїнями: Білосніжка (Рейчел Зеглер) наголошує на важливості доброти, але зла королева (Галь Гадот) має інші наміри, через що молода принцеса змушена втікати до темного лісу. Там вона знаходить прихисток у гірників-гномів: Буркуна, Чхунчика, Простачка, Сонька, Радісного, Сором’язливого та Доктора.

Сюжет заснований на казці братів Грімм, але цього разу фільм має кілька нових акцентів. Наприклад, у стрічці з'явиться новий чоловічий персонаж на ім'я Джонатан, роль якого виконує володар премії "Тоні" Ендрю Бернап.

Режисером виступив Марк Вебб ("Нова Людина-павук"), а сценарій створили Грета Гервіг ("Барбі") та Ерін Крессіда Вілсон ("Дівчина у потягу"). Музичний супровід до фільму включає оригінальні пісні, написані дуетом Бенжа Пасека та Джастіна Пола, відомих за мюзиклами "Ла-Ла Ленд" і "Дорогий Еван Генсен".

Прем’єра фільму запланована на 21 березня 2024 року.

Джерело: Deadline