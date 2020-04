Анастасия Лях .13 апреля, 2020 9

Издание We Got This Covered сообщает, что актриса собирается сняться в спин-оффе «Форсажа», посвященном погибшей Жизель.

Напомним, Галь Гадот впервые присоединилась к франшизе в четвертой части. И стала впоследствии членом команды-«семьи» Доминика Торетто, а также возлюбленной Хана. Но в шестом фильме во время погони за самолетом, на борту которого находился злодей Оуэн Шоу, Жизель погибла.

Теперь создатели франшизы рассматривают возвращение героини Гадот в сольном спин-оффе . Надо полагать, авторы не станут каким-то чудесным образом воскрешать Жизель, а расскажут ее предысторию до знакомства с Торетто и компанией. Пока что проект находится на ранней стадии разработки и официально в производство еще не запущен.