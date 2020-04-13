Издание We Got This Covered сообщает, что актриса собирается сняться в спин-оффе «Форсажа», посвященном погибшей Жизель.
Напомним, Галь Гадот впервые присоединилась к франшизе в четвертой части. И стала впоследствии членом команды-«семьи» Доминика Торетто, а также возлюбленной Хана. Но в шестом фильме во время погони за самолетом, на борту которого находился злодей Оуэн Шоу, Жизель погибла.
Теперь создатели франшизы рассматривают возвращение героини Гадот в сольном спин-оффе. Надо полагать, авторы не станут каким-то чудесным образом воскрешать Жизель, а расскажут ее предысторию до знакомства с Торетто и компанией. Пока что проект находится на ранней стадии разработки и официально в производство еще не запущен.
Напомним, если фильм о Жизель состоится, это будет второй спин-офф франшизы после картины «Хоббс и Шоу», вышедшей в прошлом году.
Фильм огонь,
в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/Okino4K
смотрел, что и вам рекомендую
Если бы каким-то образом оживили то всё равно никто бы уже не удивился, поскольку в "Форсажах" возможно всё.