sonyazhytkova .19 марта, 2025 4

Зірка нової версії класичної казки "Білосніжка", де вона втілює злу королеву з темними намірами, далеко не схожа на свою кіногероїню в реальному житті. Адже на відміну від свого екранного образу, Галь Гадот завжди стояла на захисті безневинних, відстоюючи людяність і справедливість.



Нещодавно Гадот опинилася в центрі уваги медіа через свої публічні коментарі щодо війни між Ізраїлем та Газою. Висловлювання актриси, котра походить з Ізраїлю, спричинили неоднозначні реакції та ускладнили просування "Білосніжки" для Disney перед її релізом. Хоча сама Гадот не стала безпосередньою причиною суперечок навколо фільму, її політичні погляди лише підлили олії в вогонь.

Гадот поділилася своїм баченням у інтерв'ю для Variety, зізнавшись, що не любить висловлюватися на політичні теми: "Після 7 жовтня 2023 року я більше не говорю про політику. Я акторка, і моє завдання — приносити людям надію. Але коли з твоїх домівок викрадають людей, старих, дітей, коли переживають жахи Голокосту, я не могла залишитися байдужою".

Актриса наголошує, що не прагне сіяти ненависть, а лише висловлює свою думку, засновану на особистому досвіді: "Я онука пережившого Голокост. Моя родина побудувала своє життя з нуля. Я корінна ізраїльтянка, і я виступаю за людяність".

Коментарі Галь Гадот викликали бурхливу реакцію не лише серед її прихильників, а й серед тих, хто має іншу точку зору. Проте актриса впевнена, що її серце завжди веде вірним шляхом, і вона не може залишитися в тіні, коли йдеться про захист безневинних. Чи вплинуть її слова на касові збори "Білосніжки", покаже лише час.

Джерело: Мovieweb