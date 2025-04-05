sonyazhytkova .5 апреля, 2025 15

Потужний акторський склад, маестро кримінальних історій у режисерському кріслі й світ, де закон давно втратив свою силу. Новий серіал "Мобленд" миттєво захопив глядачів по всьому світу та увірвався на вершину стрімінгового Олімпу.

Серіал "Мобленд", прем’єра якого відбулася 30 березня, зібрав вражаючі 2,2 мільйона переглядів уже з першої серії. Таким чином, він став найуспішнішим глобальним запуском серед усіх серіалів на Paramount+.

"'Мобленд' — це шалений успіх, створений завдяки візіонерській роботі Гая, Джеза, Ронана та Девіда Глассера, а втілений блискучим акторським складом: Том Гарді, Пірс Броснан та Гелен Міррен перенесли нас у світ, від якого неможливо відірватися", — зазначив співголова Paramount Кріс Маккарті.

Серіал одразу приєднався до трійки найуспішніших запусків в історії платформи, поряд із "1923" та "Землевласником", витіснивши з п’єдесталу навіть "Короля Талси".

Поки критики обговорюють стилістику, а фанати гадають, хто встоїть до фіналу, "Мобленд" тихо, але впевнено перебирає на себе владу у світі стрімінгу. А в кримінальних імперіях, як відомо, хто контролює увагу — той контролює все.

Джерело: Deadline