sonyazhytkova .10 января, 2025 11

Серіал, що завоював популярність на Apple TV Plus, не забарився з продовженням: зйомки шостого сезону вже йдуть, навіть попри те, що четвертий сезон тільки нещодавно завершився на екранах.

Під час церемонії "Золотих глобусів" Гарі Олдман поділився новинами щодо майбутнього серіалу "Повільні коні". Режисер Адам Рендал, який працював над четвертим сезоном, продовжить свою роботу над шостим, а саме шоу не збирається зупинятися на п’ятому сезоні. За словами актора, п’ятий сезон буде випущений, а зйомки шостого вже активно тривають.

Серіал, заснований на творах Міка Геррона, розповідає історію групи агентів MI5, які після низки серйозних промахів опиняються в адміністративному відділенні, виконуючи рутинну та нудну роботу. Тут їх наставником є Джексон Лемб (Гарі Олдман), який постійно випробовує терпіння своїх підлеглих, намагаючись змусити їх залишити службу. Крім Олдмана, у серіалі з’являються Джек Лоуден, Крістін Скотт Томас, Софі Окенедо та інші, а в новому сезоні до зіркового складу приєднується Г'юго Вівінг у ролі Френка Харкнеса.

П’ятий сезон адаптує роман "London Rules", тоді як шостий поєднує дві книги Геррона – "Joe Country" та "Slough House".

Джерело: Gamesradar