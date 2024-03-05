sonyazhytkova .5 марта, 2024 10

У свіжому трейлері анімаційного фільму "Гарфілд", головний герой відправляється у захоплюючий пригодницький квест разом зі своїм давно загубленим батьком.

Кріс Пратт озвучує цього кошачого любителя лазаньї, чиє життя було "майже ідеальним", доки він не зустрівся зі своїм біологічним батьком (озвучуваним Семюелем Л. Джексоном).

У попередньому трейлері ми бачили, як Гарфілд, вперше зустрівся з Джоном. Однак у новому відео розкривається несподівана зустріч Гарфілда з його біологічним батьком, Віком(Семюель Л. Джексон). Життя головного героя разом з Джоном і Оді було майже ідеальним, але все змінилося, коли його викрали великі пітбулі і відправили до Віка. Незважаючи на довгий проміжок часу без контакту з сином, Вік просить Гарфілда і Оді про допомогу, щоб врятувати ситуацію. Гладкий котик погоджується і разом вони вирушають у захоплюючу пригоду, яка відрізняється від будь-чого, що Гарфілд коли-небудь переживав. Він стрибає з рухомих поїздів, майже впадає в безодню, поки не врятується шматком сиру, і вступає в бій проти злочинців.

У трейлері також з'явився несподіваний голос - Снуп Дог, який виконує роль Снуп Кетт. Ганна Ваддінгем грає злодійку, але поки не розкрито деталі її персонажа.



Підтримку героям надає Харві Гійєн, який створює вокальні ефекти для Оді, вірного песика-компаньйона Гарфілда. Крім вже згаданих акторів, у фільмі також беруть участь Боуен Янг, Сесілі Стронг, Бретт Голдстейн і Вінг Реймс.

"Гарфілд" вийде у кінопрокат 24 травня 2024 року.

Джерело: Нollywoodreporter