sonyazhytkova .15 октября, 2024 5

Після тривалих інтригуючих натяків, студія Paramount разом із креативною командою Radio Silence нарешті офіційно анонсували сиквел улюбленого горору.

Цю новину оголосили під час показу оригінальної стрічки, а згодом вона була підтверджена й у соцмережах Instagram.

У публікації, де зірка фільму Самара Вівінг тримає картку з написом "Ready or Not 2", зазначено: "Ми йдемо!".

Самара Вівінг раніше ненавмисно натякнула на сиквел під час інтерв’ю з ComicBook, зазначивши, що вона та інші учасники проєкту з ентузіазмом готові до повернення. Однак вона жартома додала, що, хоча усна угода вже укладена, кровний пакт ще не оформлено. Фанати оригіналу 2019 року добре пам’ятають, що ця сім’я, яка має культовий характер, давно пов’язана з дияволом, тому ідея кровної угоди їм цілком знайома.

У фільмі "Ready or Not" розповідається про невинну наречену (Вівінг), яка виходить заміж за представника заможної родини, але незабаром дізнається про їхню традицію грати в небезпечні ігри в ніч весілля. Замість звичних настільних ігор сім’я обирає криваву версію хованок, під час якої наречена стає мішенню для жорстокого ритуалу.

Створення фільму взяли на себе Тайлор Джиллет і Метт Беттінеллі-Олпін, відомі як колектив Radio Silence. Поряд з Вівінг у стрічці зіграли Адам Броді, Енді МакДауелл, Марк О'Браєн, Нікі Гуаданьї, Генрі Церні та інші. Наразі склад акторів сиквелу, окрім Вівінг, залишається невизначеним, і, швидше за все, більшість героїв оригіналу не повернуться.

На сьогодні "Ready or Not 2" не має офіційного синопсису чи дати виходу. Проте, якщо судити за першим фільмом, нас чекає шалена та кривава пригода.

Джерело: Gamesradar