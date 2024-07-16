sonyazhytkova .16 июля, 2024 9

Автором та режисером стрічки виступає Глен Евелін, який також зіграє одну з ролей.

Фільм, заснований на реальних подіях з життя режисера, розповідає про непростий шлях родини, яка стикається з новиною про те, що їхній батько виявляється геєм у зрілому віці. Майк (Клейтон), разом із матір'ю та братами і сестрами, змушений адаптуватися до нових обставин та власних внутрішніх конфліктів на шляху до прийняття.

Зйомки фільму заплановано на кінець цього місяця у Палм-Бічах і Форт-Лодердейлі, штат Флорида. У фільмі також знімуться Чед Ріджлі ("Одного разу в Голлівуді"), Вільям Марк МакКаллоу ("Полювання") та Рейчел Аліг. Глен Евелін виступить продюсером, разом з Домініком Джаннетті.

"Я написав цю історію, щоб допомогти людям з ЛГБТК+ спільноти, які зважуються на камінг-аут у пізньому віці, поділитися своїми переживаннями та допомогти їхнім друзям і родинам краще зрозуміти та прийняти їх. Хоча суспільство стає більш толерантним, ці історії все ще важливі", – пояснив Глен Евелін.

Джерело: Deadline