Дэниэл Рэдклифф и Рэйф Файнс снова встретятся на съемочной площадке. Они сыграют в комедийном
По сюжету молодая пара отправляется на остров, чтобы побывать в некоем хваленом неординарном ресторане, где подают эксклюзивные деликатесы. Но в итоге уникальные блюда оказываются не совсем теми лакомствами, на которые рассчитывали главные
Изначально планировалось, что режиссером выступит Александр Пэйн («На обочине», «Потомки»), а героиню сыграет Эмма Стоун. Теперь в кресле постановщика находится Марк Майлод (сериал «Наследники»), а главная женская роль закреплена за Аней
Даты релиза у проекта пока нет.