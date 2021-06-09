Анастасия Лях .9 июня, 2021 0

Дэниэл Рэдклифф и Рэйф Файнс снова встретятся на съемочной площадке. Они сыграют в комедийном хоррор-триллере «Меню», сообщает Deadline.

По сюжету молодая пара отправляется на остров, чтобы побывать в некоем хваленом неординарном ресторане, где подают эксклюзивные деликатесы. Но в итоге уникальные блюда оказываются не совсем теми лакомствами, на которые рассчитывали главные герои-гурманы .

Изначально планировалось, что режиссером выступит Александр Пэйн («На обочине», «Потомки»), а героиню сыграет Эмма Стоун. Теперь в кресле постановщика находится Марк Майлод (сериал «Наследники»), а главная женская роль закреплена за Аней Тейлор-Джой ( мини-сериал «Ферзевый гамбит»). Должно быть, Рэдклифф составит ей пару, а Файнс, возможно, перевоплотится в шеф-повара .

Даты релиза у проекта пока нет.