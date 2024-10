sonyazhytkova .8 октября, 2024 4

Актор приєднується до Джеремі Аллена Уайта в біографічному фільмі про Брюса Спрінгстіна, який створює студія 20th Century. Хоча офіційно це ще не підтверджено, джерела стверджують, що він виконає роль давнього друга Спрінгстіна.

У головній ролі Брюса Спрінгстіна глядачів порадує Джеремі Аллен Уайт, а керівництво проєктом ляже на плечі Скотта Купера.

Ця біографічна стрічка розповідає про створення культового альбому "Nebraska", який став знаковим у кар'єрі Спрінгстіна. До команди приєднався також Пол Уолтер Гаузер. У квітні студія уклала угоду щодо фінансування та дистрибуції фільму, що розкриває історію рок-зірки, котра, борючись із внутрішніми демонами та намагаючись впоратися з викликами світової слави, написала "Nebraska" — альбом 1982 року, що відзначається емоційною щирістю та глибиною, порівнянною з "Blue" Джоні Мітчелл.

"Deliver Me From Nowhere" обіцяє стати потужним враженням для шанувальників як музики, так і життєвих історій, які надихають на нові досягнення.

Джерело: Deadline