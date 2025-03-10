sonyazhytkova .10 марта, 2025 10

Фанати "Suits LA" готові до великої події — Гебріел Махт повертається до ролі легендарного адвоката! У четвертому епізоді серіалу, що носить інтригуючу назву "Повернення Бетмена", актор знову вразить своїм персонажем. NBC вже представила тизер.

У новому тизері серіалу "Suits LA" Гарві Спектер у виконанні Гебріела Махта знову з’являється в компанії Теда Блека (Стівен Амелл). У кадрі вони насолоджуються віскі, а атмосфера сповнена ностальгії. Це лише одна з трьох сцен цього сезону, де з’являється культовий персонаж. І цікаво, що нещодавно Махт презентував свій власний бренд віскі "Bear Fight Whiskey" — чи з’явиться він у серіалі? Час покаже.

У самому епізоді Тед та Еріка (Лекс Скотт Девіс) зіштовхуються з юридичними труднощами, намагаючись врятувати фільм Лестера (Кевін Вайсман). Але їхнє протистояння може мати серйозні наслідки для справи про вбивство. Тим часом Рік (Браян Грінберг) звертається до Стюарта (Джош МакДерміт), коли один із акторів потрапляє під арешт. У минулому ж Тед змушений звернутися до старого друга, щоб уникнути помсти мафії.

"Suits LA" — спін-офф культового серіалу "Форс-мажори", де головний герой Тед Блек, колишній прокурор, який обрав шлях адвоката для впливових клієнтів Лос-Анджелеса, опиняється на межі кризи. Йому доведеться зіткнутися з особистими і професійними випробуваннями, а також розкрити темні секрети минулого.

Серіал вражає своїми рейтингами. За даними NBC, кількість глядачів на стримінгових платформах зросла майже вдвічі, а серед молодої аудиторії приріст перевищив 200%. Неймовірні інтриги, заплутані сюжетні лінії та несподівані камео роблять "Suits LA" однією з найяскравіших прем'єр цього року!

Джерело: Deadline