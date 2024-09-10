sonyazhytkova .10 сентября, 2024 6

Колишній впливовий кінопродюсер, наразі перебуває у критичному стані після невідкладної операції на серці, яка була проведена 9 вересня.

72-річного Вайнштейна, який відбуває термін ув’язнення в Рікерс-Айленд, терміново перевезли до лікарні Белвю через сильні болі в грудях. Операцію було проведено вранці, але стан засудженого залишається важким. Як повідомляють джерела, Вайнштейн знаходиться у критичному стані, незважаючи на хірургічне втручання.

За словами представників Вайнштейна, зокрема його давнього речника Джуди Енгельмаєра, продюсер тривалий час страждає від численних медичних проблем, які загострилися за останні шість років з моменту його арешту. Вайнштейн вже неодноразово опинявся на межі життя і смерті, проте цього разу його стан викликає серйозні побоювання.

"Ми можемо підтвердити, що пан Вайнштейн пройшов процедуру та операцію на серці, але не можемо надати більше інформації", - сказав Енгельмаєр у своїй заяві. Представники Вайнштейна також висловили вдячність команді Нью-Йоркського департаменту виправних установ та персоналу Рікерс-Айленду за оперативні дії.

Заплановане судове засідання за участю Вайнштейна, яке мало відбутися 12 вересня в Манхеттені, швидше за все, буде перенесене через його критичний стан.



Нагадаємо, що Вайнштейн був засуджений у 2020 році за перший ступінь сексуального насильства та зґвалтування третього ступеня після звинувачень з боку Мімі Хейлі та Джесіки Манн. Пізніше, у 2022 році, його засудили в Лос-Анджелесі до 16 років в’язниці за інші сексуальні злочини. У квітні цього року його вирок у Нью-Йорку був скасований Апеляційним судом, що дозволило адвокатам Вайнштейна оскаржити вирок у Лос-Анджелесі.



Тепер, після чергового погіршення здоров'я Вайнштейна, залишається під питанням подальший розвиток подій у його численних судових справах.

Джерело: Deadline