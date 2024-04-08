sonyazhytkova .8 апреля, 2024 8

Netflix презентував трейлер наступної частини популярного телешоу, а фанати вже з нетерпінням чекають його прем'єри 3 травня.

У третьому сезоні глядачі знову зустрінуться з улюбленими героями, включаючи Кайлу Кардону, Александру Джарвіс, Бранді Маршалл, Поллі Бріндл, Алекса Холла, Джіо Хелоу, Александру Роуз, Тайлера Станаленда, Остіна Вікторію, Шона Пальмієрі та Джейсона Оппенхайма.

У попередньому розділі драми з'явилася Александра Харпер, яка отримала шанс приєднатися до групи Оппенхайма. Проте, її кар'єра зіткнулася з труднощами через недостатній досвід, на думку Оппенхайма.



Романтичні витівки між Холлом і Станалендом тривають і у новому сезоні, впливаючи навіть на шлюб Станаленда з дружиною Бріттані Сноу.

У трейлері герої зіткнуться з численними конфліктами та суперечками, що обіцяють насичений сезон. Від претензій Александри Харпер до Кайли Кардони, аж до обговорень між Холлом і Пальмієрі - всі вони вкладені в гарну порцію інтриг та емоцій.

Не пропустіть прем'єру третього сезону "Selling The OC" і дивіться всю цю неймовірну драму на Netflix!

Джерело: Deadline